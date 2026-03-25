Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE

Per l’anno scolastico 202627 è aperta la procedura di mobilità per i docenti, che riguarda trasferimenti, passaggi di ruolo o di classe di concorso e il passaggio dal sostegno ai posti comuni. Possono presentare domanda i docenti in servizio e coloro che intendono cambiare grado di scuola. Sono previsti diversi vincoli e regole che disciplinano le varie tipologie di mobilità.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. L'articolo Mobilità docenti 202627: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tutti gli aggiornamenti su Mobilità docenti Temi più discussi: Mobilità in organico di diritto del personale scolastico per l’a.s. 2026/27.; Mobilità 2026/27: guide, modulistica e bollettini ufficiali; Mobilità docenti 2026/27: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo [LO SPECIALE]; Mobilità docenti 2026/2027: modulistica, autodichiarazioni, guide e bollettini ufficiali. Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l’ordinanza + la NotaOrdinanza n. 44 del 12 marzo 2026 per la mobilità di docenti, ATA e personale educativo per l'a.s. 2026/27. Tutte le info ... orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026/27: Precedenza per personale docente coniuge di militareTra le precedenze previste per il trasferimento del personale docente, come indicato nell’art.13 del CCNI, una interessa il docente coniuge di militare, che per poterne usufruire deve, però, trovarsi ... orizzontescuola.it Mobilità: devono presentare domanda i docenti con nomina giuridica 2025/26 che hanno scelto la provincia e devono ottenere la sede di titolarità. https://www.orizzontescuola.it/mobilita-devono-presentare-domanda-i-docenti-con-nomina-giuridica-2025-26-c - facebook.com facebook Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna". x.com