Le prime pagine di oggi

Da ilpost.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime pagine di oggi riportano le dimissioni di alcuni membri del governo in seguito al risultato del referendum. Sono stati avviati nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre si è appresa la notizia della morte di una figura pubblica di rilievo. Le notizie di questa mattina coprono eventi politici, diplomatici e sociali di attualità.

Le conseguenze sul governo della vittoria del no nel referendum sulla riforma della magistratura, con le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capa di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi e l’auspicio della presidente del Consiglio Meloni di una decisione analoga da parte della ministra del Turismo Santanchè, sono la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi. Sulle prime pagine poi molto spazio è dedicato al ricordo di Gino Paoli, morto ieri a 91 anni, mentre i giornali sportivi presentano la partita di domani sera fra Italia e Irlanda del Nord per le qualificazioni ai Mondiali maschili di calcio. In mezzo ai grandi classici del cinema, nelle risposte su quale siano i loro preferiti ne citano spesso uno molto meno conosciuto di John Cassavetes 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 19 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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