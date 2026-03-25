Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi riportano le dimissioni di alcuni membri del governo in seguito al risultato del referendum. Sono stati avviati nuovi negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre si è appresa la notizia della morte di una figura pubblica di rilievo. Le notizie di questa mattina coprono eventi politici, diplomatici e sociali di attualità.

Le conseguenze sul governo della vittoria del no nel referendum sulla riforma della magistratura, con le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Delmastro e della capa di gabinetto dello stesso ministero Bartolozzi e l’auspicio della presidente del Consiglio Meloni di una decisione analoga da parte della ministra del Turismo Santanchè, sono la notizia di apertura su tutti i giornali di oggi. Sulle prime pagine poi molto spazio è dedicato al ricordo di Gino Paoli, morto ieri a 91 anni, mentre i giornali sportivi presentano la partita di domani sera fra Italia e Irlanda del Nord per le qualificazioni ai Mondiali maschili di calcio. In mezzo ai grandi classici del cinema, nelle risposte su quale siano i loro preferiti ne citano spesso uno molto meno conosciuto di John Cassavetes 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 19 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Contenuti utili per approfondire prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi; Le prime pagine di lunedì 23 marzo 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 marzo: la rassegna stampa. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 25 marzoStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Epatite, boom di casi e crollano gli affari. salernonotizie.it Le prime pagine di oggiLa vittoria del no al referendum sulla magistratura, e l'annuncio di Trump di una trattativa con l'Iran per far finire la guerra ... ilpost.it Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi: “Lippi lancia l’Italia”, “Senza fine”, “Italia, vali 10 volte più di loro” #25marzo x.com Le prime pagine di mercoledì 25 marzo 2026 #abruzzo #ilCentro - facebook.com facebook