La domenica al MAUC | visita guidata al Museo di Archeologia dell’Università di Catania

Domenica 29 marzo 2026 alle 12:00 si terrà un appuntamento con “La domenica al MAUC”, una visita guidata al Museo di Archeologia dell’Università di Catania. L’evento è organizzato da Officine Culturali e prevede un percorso tra le esposizioni del museo. La visita è aperta al pubblico e non richiede prenotazione.

Domenica 29 marzo 2026 alle 12:00 un nuovo appuntamento con “La domenica al MAUC”, la visita guidata a cura di Officine Culturali al Museo di Archeologia dell’Università di Catania. Tra le sale di Palazzo Ingrassia, nel Giardino di via Biblioteca, ci muoveremo tra oggetti antichissimi e curiosità sorprendenti: un percorso tra circa 300 reperti che ci condurrà dalla Preistoria al Novecento in un viaggio nella storia lungo ben 5000 anni. Nel segno di Sant’Agata, le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale . 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La domenica al MAUC: visita guidata al Museo di Archeologia dell’Università di Catania Aggiornamenti e notizie su La domenica al MAUC visita guidata al... Domenica al Museo: quali visitare l’1 febbraio 2026 in ItaliaLa Domenica al Museo si conferma anche nel 2026 come uno degli appuntamenti culturali più attesi del calendario italiano, dopo il successo del 4 gennaio. Per chi non lo sapesse ancora, ogni prima ... siviaggia.it Domenica al Museo, le visite gratuite da non perdere ad aprileOgni prima domenica del mese, la cultura diventa accessibile grazie alla consueta e apprezzata iniziativa #DomenicaAlMuseo, a cura del ministero della Cultura: per l’occasione, musei, parchi ... siviaggia.it