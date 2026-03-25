Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. I dati vengono pubblicati regolarmente e riguardano le variazioni quotidiane dei costi dei carburanti distribuiti sul territorio nazionale. Questa informazione aiuta i consumatori a conoscere gli importi praticati nei vari punti vendita presenti in Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.723 per la benzina, 1.984 per il diesel, 0.682 per il gpl, 1.549 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 25 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.972 Benzina SELF 1.709 GPL SERVITO 0.670 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzi benzina e diesel, che disastro!

Una selezione di notizie su Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

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