Gino Paoli, noto cantautore, è deceduto all’età di 91 anni nella sua abitazione a Genova, come confermato dai familiari. Originario di Monfalcone, ma cittadino genovese di adozione, Paoli è stato protagonista di una lunga carriera musicale. La sua vita privata è stata segnata da diverse relazioni sentimentali, tra cui una lunga storia d’amore che ha definito come legata a una donna per tutta la vita.

*** Aggiornamento del 250326 *** È morto Gino Paoli; il cantautore originario di Monfalcone, ma genovese d’adozione, è scomparso all’età di 91 anni nella sua casa nella città ligure, come comunicato dai familiari. Solo qualche mese fa, a novembre, era scomparsa Ornella Vanoni, che di Paoli è stata una grande partner nel lavoro, ma anche per un tratto di vita. L’autore di La gatta e Il cielo in una stanza nel 2017 era stato operto per aneurisma all’aorta addominale. Nutrito il cordoglio del mondo della musica e dello spettacolo, da Vasco Rossi a Elisa, passando per Beppe Grillo e Maria Chiara Giannetta. Breve, ma molto toccante, il ricordo della figlia Amanda Sandrelli. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Gino Paoli e quella lunga storia di amori: “Se amo una donna, è per tutta la vita”

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Cover di Gino Paoli “Non si vive in silenzio” - facebook.com facebook

Difficile scegliere una canzone di Gino Paoli con cui salutarlo. Gino Paoli ci lascia un'eredità meravigliosa, grazie per la tua arte! #GinoPaoli x.com