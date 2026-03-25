Forbidden fruit al via una nuova stagione | il settimo capitolo della serie turca debutterà su NOW TV?

È stato annunciato che la serie turca Forbidden fruit tornerà con una settima stagione. La notizia è arrivata nelle ultime ore e riguarda la programmazione sulla piattaforma NOW TV, dove il nuovo ciclo di episodi sarà trasmesso. La serie, già in onda con le stagioni precedenti, continua a suscitare l’interesse del pubblico e la conferma della nuova stagione è stata comunicata ufficialmente.

Nelle ultime ore è arrivata una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fans di Forbidden fruit: il serial drammatico turco avrà una settima stagione. La conferma è arrivata da Birsen Altunta?: i nuovi episodi debutteranno in anteprima su NOW TV. Forbidden fruit 7, al via le riprese in Turchia. Mentre i fans turchi di Yasak Elma hanno già salutato i loro beniamini, gli spettatori italiani sono ancora affascinati dalle vicende del serial drammatico, che va in onda 7 giorni su 7 su Canale 5. Nel nostro Paese Forbidden fruit è giunto alla terza stagione, mentre in Turchia la serie è terminata nel 2023, dopo che su Fox erano andate in onda tutte le sei stagioni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit, al via una nuova stagione: il settimo capitolo della serie turca debutterà su NOW TV? Articoli correlati Forbidden fruit, nuova programmazione: la soap turca (ri)approda nel serale di Canale 5Cambio palinsesto Mediaset che farà felici i tantissimi fans di Forbidden fruit: il serial turco che vede protagonisti Yildiz, Zeynep, Ender e Halit... FORBIDDEN FRUIT: Sabri trova una registrazione sulla barca e Ender la pubblica su Internet. Contenuti e approfondimenti su Forbidden fruit Temi più discussi: Forbidden Fruit 3, le trame dal 30 marzo al 4 aprile; Forbidden fruit, le trame dal 23 al 29 marzo 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026. Forbidden fruit, al via una nuova stagione: il settimo capitolo della serie turca debutterà su NOW TV?I fans di Forbidden fruit potranno contare su una nuova stagione: il cast pronto a tornare sul set per il settimo capitolo della dizi turca. superguidatv.it Forbidden fruit, anticipazioni al 4 aprile: Yigit confessa la veritàForbidden fruit, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile. Ender riesce a far incontrare in casa sua Yigit e Lila dove Yigit confessa la verità. 2anews.it «Non voglio più vedere Yigit, ma non riesco a smettere di pensare a lui. » Lila fa fatica a nascondere i sentimenti, anche se davanti agli altri prova a mostrarsi forte. Intanto, la giornata di giovedì su Canale 5 porta un doppio appuntamento con Forbidden Fruit, - facebook.com facebook