Figli? di Napoli Milionaria | progetto teatrale di 64 studentesse e studenti in una riscrittura per quadri di Eduardo De Filippo

Il 27 marzo, al Teatro San Ferdinando, si terrà il gran finale di un progetto teatrale che coinvolge 64 studenti. Il lavoro consiste in una riscrittura di “Napoli Milionaria!” di Eduardo De Filippo, intitolata “Figli? di Napoli Milionaria!” e realizzata attraverso quadri teatrali. L’iniziativa mira a far conoscere l’autore e le sue opere alle nuove generazioni.

“Figli? di Napoli Milionaria!”: il 27 marzo al Teatro San Ferdinando il gran finale del progetto che fa conoscere Eduardo alle nuove generazioni. Sarà il Teatro San Ferdinando, tempio della drammaturgia eduardiana, a ospitare il gran finale di “FIGLI? DI NAPOLI MILIONARIA! TU, QUANNO NASCE, ALLORA È PRIMMAVERA!”, il progetto teatrale extracurricolare che ha coinvolto 64 studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado dei territori di Scampia, Secondigliano e Poggioreale. Promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del programma “Cultura, che classe!”, il progetto si propone di avvicinare le giovani generazioni al mondo delle arti sceniche attraverso un percorso di formazione, sperimentazione e riscrittura creativa. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Il progetto “Figli di Napoli Milionaria! Tu, quanno nasce, allora è primmavera!” É quasi giunto al termine, l’emozione è forte. Quasi tutto è pronto, le parti assegnate, si prova e si riprova in attesa del giorno della performance finale. Gli alunni delle seconde di - facebook.com facebook