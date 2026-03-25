Nel 2026, parlare di femminismo e backlash significa osservare come ogni progresso in tema di diritti delle donne incontri spesso reazioni contrarie, sia a livello globale che nei singoli paesi. Pur con miglioramenti evidenti nella condizione femminile, si registrano resistenze e opposizioni che si manifestano in vari ambiti sociali e culturali. Queste reazioni si manifestano attraverso atteggiamenti, dichiarazioni e azioni che cercano di rallentare o bloccare i cambiamenti in atto.

Cosa significa parlare di backlash e femminismo nel 2026? Significa riconoscere che, benché la condizione del genere femminile stia avanzando mediamente a livello internazionale, esistono delle resistenze non solo nei microcosmi delle nazioni. Possiamo paragonare il fenomeno, solo per capire, alle ondate di violenze – oltre quelle che purtroppo restano stabili – nei confronti delle persone transgender: ogniqualvolta le persone transgender diventano sempre più visibili, questo scatena la violenza della transfobia. Il backlash nei confronti del femminismo non è, in un certo senso molto diverso: ogni volta che le donne si avvicinano a quel soffitto di cristallo (e non solo), più di qualcuno spinge per tirarle via. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Femminismo e backlash: perché ogni passo avanti scatena una reazione contraria

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