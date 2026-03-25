Il foro di Udine conta oltre mille iscritti tra avvocati e praticanti abilitati, distribuiti in numerosi studi presenti sia nel capoluogo che nella provincia. La città si distingue per la presenza di studi legali di rilievo, alcuni dei quali sono specializzati in grandi cause e settori di alta complessità. La rete degli studi legali coinvolge un’ampia varietà di specializzazioni e aree di intervento.

Oltre mille avvocati in città, tra professionisti e praticanti abilitati, e un universo di studi legali: tra cognomi storici e realtà consolidate, ecco uno sguardo su alcuni dei nomi più noti del foro udinese Il foro di Udine è tra i più numerosi del Friuli Venezia Giulia: tra avvocati e praticanti abilitati, gli iscritti all’Ordine superano il migliaio e operano in centinaia di studi distribuiti tra città e provincia. In un contesto così ampio e articolato, in cui convivono realtà individuali, studi associati e strutture più complesse, alcuni nomi finiscono inevitabilmente per emergere e diventare più riconoscibili. Spesso è il cognome del fondatore a identificare lo studio, trasformandosi nel tempo in un vero e proprio “marchio professionale”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Dal cognome alle grandi cause: ecco gli studi legali più prestigiosi di Udine

Articoli correlati

Verdetti ribaltati e risarcimenti milionari: quali sono gli studi legali più prestigiosi di PalermoNon più un semplice consulente legale ma un vero e proprio professionista multidisciplinare: è l’avvocato 2.

Verdetti ribaltati e risarcimenti milionari: quali sono gli studi legali più prestigiosi di AgrigentoL’avvocatura sta cambiando tra nuove norme, aggiornamenti professionali e l’impatto dell’Ai.