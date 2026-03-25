Almanacco del 25-03-2026

Il 25 marzo 2026 cade di martedì. In questa giornata, l’almanacco segnala che il 21 marzo, giorno precedente, è stato un sabato. La chiesa ha celebrato eventi religiosi e ricorrenze specifiche, come avviene in questa data. Non sono riportate altre notizie o dettagli riguardanti eventi particolari accaduti in questa giornata.

almanacco del giorno sabato 21 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nicola di flue e sono della Svizzera e soprattutto il giorno in cui celebriamo la giornata mondiale della poesia È la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime Innocenti delle mafie un giorno per riflettere sul potere delle parole sul valore della legalità Nel 1804 in Francia viene promulgato il Codice Napoleonico la base del diritto civile moderno in gran parte d'Europa nel 1906 Il massacro di sharpeville in Sudafrica la polizia apre il fuoco sui manifestanti anti Apart AID in memoria di questo tragico evento oggi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 25-03-2026 Articoli correlati Almanacco del 03-03-2026almanacco del giorno sabato 28 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Romano di condat Abate vissuto nel quinto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... L'Almanacco del 25 marzo 2026 Una raccolta di contenuti su Almanacco del 25 03 2026 Temi più discussi: Almanacco 25 marzo | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 25 Marzo: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Mercoledì 25 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 25 marzo. Almanacco del 25 marzo 2026Almanacco del giorno — 25 marzo 2026 La primavera è sbocciata con i suoi colori vivaci e il profumo rinvigorente della natura che si risveglia. In questo tempo di rinascita, la natura ci offre spettac ... tuttogreen.it Mercoledì 25 Marzo | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoFatti salienti: Secondo la tradizione, il 25 marzo 421 viene fondata Venezia. La città nascerebbe con la costruzione della chiesa di San Giacomo di Rialto, primo nucleo dell’insediamento nella laguna ... trevisotoday.it Alberobello presenta l’Almanacco dello sport: una memoria viva della città. Tra gli ospiti anche l’ex giocatore del Bari, Pietro Maiellaro. - facebook.com facebook L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 10 marzo 2026. SANTI DEL GIORNO: San Simplicio – Papa; San Macario di Gerusalemme – Vescovo; Sant’ Attala – Abate... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calen x.com