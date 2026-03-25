Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

Una nuova allerta meteo riguarda Napoli a causa di fenomeni meteorologici avversi annunciati dalla Protezione Civile regionale. L’allerta è in vigore dalle 00 e prevede precauzioni che comportano la chiusura di alcune strutture e servizi nella città. Le autorità hanno invitato i cittadini a seguire gli aggiornamenti e adottare le misure di sicurezza necessarie.

Le decisioni del Comune in considerazione dell'avviso di criticità emanato dalla Protezione civile regionale per fenomeni meteorologici avversi A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido dalle 00.00 alle 23.59 di giovedì 26 marzo, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini e il pontile nord di Bagnoli. Sarà, inoltre, interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Nel dettaglio si prevedono venti forti o localmente molto forti sud-occidentali, con locali raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Allerta meteo su Napoli, le chiusure previste in città per il maltempo Allerta meteo: la diretta, divieti e chiusure, oltre 100 interventinella notte #fyp #shorts #viral Tutti gli aggiornamenti su Allerta meteo Temi più discussi: Colpo di coda invernale: temperature in picchiata a Napoli; Regione Campania, allerta meteo arancione: temporali intensi e vento forte; Allerta meteo Calabria, Campania, Sicilia: le scuole chiuse e l’avviso della Protezione Civile; La Protezione civile in Calabria e Sicilia indica allerta arancione, scuole chiuse in questi Comuni. Allerta meteo a Napoli e in Campania, vento molto forte giovedì 26 marzoL'avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Campania riguarda tutto il territorio regionale, dove sono previste forti raffiche di ... fanpage.it Campania, allerta meteo per venti forti e mare agitato: avviso dalla mezzanotte del 26 marzoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo valida dalla mezzanotte fino alle ore 23:59 di domani, 26 marzo, su tutto il territorio regionale. L’avviso riguarda in particol ... irpiniaoggi.it La Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo gialla valida dalle 21 di questa sera, mercoledì 25 marzo, alle 6 di domani, giovedì 26, per vento da Nord forte su tutta la regione e con raffiche forti tra la zona montana e la costa. - facebook.com facebook Allerta Meteo, irrompe il freddo artico! Ciclone Polare in formazione sull'Adriatico, tantissima NEVE in arrivo da stasera e per i prossimi tre giorni!!! Tutte le MAPPE e i DETTAGLI x.com