Addio a Gino Paoli il ricordo dell’ICO Magna Grecia

Il 24 marzo si è spento a Genova Gino Paoli. La sua morte ha ricordato i concerti di dicembre 2012 con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, evento che ha segnato un momento importante del suo rapporto con il territorio jonico. La notizia ha suscitato reazioni tra chi ha seguito la sua carriera e apprezzato le sue esibizioni.

Tarantini Time Quotidiano La scomparsa di Gino Paoli, avvenuta il 24 marzo a Genova, riporta alla memoria uno dei momenti più intensi del suo legame con il territorio jonico: i concerti del dicembre 2012 con l’Orchestra ICO della Magna Grecia. Due appuntamenti, al Teatro Orfeo di Taranto e al Teatro Duni di Matera, che videro il cantautore protagonista dello spettacolo “Musica.senza fine”, affiancato dalla direzione del Maestro Stefano Fonzi, dalla cantante Nina Zilli e da un trio jazz. Nonostante la sua nota riservatezza, Paoli accettò con entusiasmo l’invito, anche grazie al rapporto con Luis Bacalov, allora direttore principale dell’Orchestra e suo storico collaboratore agli esordi discografici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Addio a Gino Paoli, il ricordo dell’ICO Magna Grecia Articoli correlati Leggi anche: Gino Paoli, addio al cantautore dell’anima: la musica, l’amore e le crisi personali Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italianaGino Paoli è uno dei personaggi chiave della scena musicale italiana, un personaggio dalla vicenda esistenziale tormentata e intensissima che ha dato... Una raccolta di contenuti su Gino Paoli Temi più discussi: Passioni e mal di vivere. Addio a Gino Paoli, l’anarchico della canzone d’autore; Addio Gino Paoli, padre di tutti i cantautori: ha raccontato l'amore e la fragilità. Le sue canzoni più belle; Addio a Gino Paoli, il cantautore dell'anima: la storia d'amore infinita con la musica (e non solo); Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana. Addio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it Addio a Gino Paolo Omaggio di GenovaLe note delle canzoni di Gino Paoli risuonano in piazza a Genova, l'omaggio della città al grande cantautore scomparso all'età di 91 anni ... libero.it Le ceneri di Gino Paoli saranno disperse sul lungomare di Boccadasse. Nessun funerale per l’artista, da quanto si apprende verrà cremato le sue ceneri al borgo marinaro, che molto amava. La famiglia ha chiesto massima riservatezza nella nota in cui ha ann - facebook.com facebook La cosa più punk a Deejay Chiama Italia la fece Gino Paoli nel 2019. #radiodeejay #onair #deejaychiamaitalia x.com