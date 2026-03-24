Università Dante Alighieri fa tabula rasa | nuovi regolamenti e deleghe nel cda

L'Università Dante Alighieri ha approvato recentemente nuovi regolamenti e deleghe nel consiglio di amministrazione. Pasquale Basilicata aveva annunciato questa decisione durante una delle ultime riunioni del consiglio, e successivamente l'ha messa in atto. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle modifiche o sui soggetti coinvolti.

Una serie di decreti del presidente Basilicata preparano la strada all'elezione del rettore, nomina oggetto della diffida presentata dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, decaduto per decisione del tribunale Pasquale Basilicata lo aveva detto senza mezzi termini in una delle ultime sedute del cda e lo ha fatto. Secondo il presidente dell'organo di governance dell'università per Dante Alighieri eletto dal consorzio, i regolamenti sinora in vigore erano gravati da omissioni e violazioni di legge in riferimento alla decisione del tribunale a sfavore del cda d'ateneo. Dopo l'insediamento ordinato dal... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Università Dante Alighieri, nel cda Falcomatà c'è ma la Metrocity noL'ex sindaco siede nel consiglio con diritto di voto perché designato dal consorzio e ancora in carica, ma nei fatti la Città Metropolitana non è... Altri aggiornamenti su Università Dante Alighieri Temi più discussi: Università Dante Alighieri, nel cda Falcomatà c'è ma la Metrocity no; La Federico II celebra il Dantedì 2026; Spring School Conflitto/Guerra; Reggio, nasce l'osservatorio sulla condizione minorile della Metrocity · ilreggino.it. Università per Stranieri Dante Alighieri: Fulvio Gismondi nominato RettoreIl Professore Fulvio Gismondi è il nuovo Rettore dell’Università per Stranieri Dante Alighieri: lo ha annunciato l’Ateneo per il tramite della sua comunità accademica. La scelta, deliberata dal ... affaritaliani.it Pasquale Basilicata presidente della Dante AlighieriNel corso di una riunione a Palazzo San Giorgio si è insediato il consiglio d'amministrazione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. All'ordine del giorno anche l'elezione ... ansa.it Ed oggi il mio pensiero ed i miei Auguri vanno a @marta_barbaro che tre giorni fa si è laureata in mediazione interculturale. Indovinate: chi è stato il professore relatore Io Congratulazioni Marta #unidarc Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Re - facebook.com facebook