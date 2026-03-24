Nel quartiere alla periferia sud di Milano, lungo via Pier Candido Decembrio, si trova un'osteria genovese inserita all’interno di una bocciofila. L’attività, aperta da anni, propone piatti tipici della cucina ligure e rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’atmosfera autentica lontano dal trambusto cittadino. La struttura si distingue per l’ambiente rustico e la proposta gastronomica tradizionale.

Alla periferia sud di Milano, dove via Pier Candido Decembrio si snoda quieta lontano dal traffico urbano, sorge un angolo di autentica tradizione ligure che trasforma ogni cena in un viaggio tra i caruggi di Genova. U Barba Osteria Genovese, nata nel 2010 dall’intuizione di Marco Bruni e Paul Lips, due liguri trapiantati nel capoluogo lombardo, rappresenta molto più di un semplice ristorante: è un manifesto di cucina territoriale vissuta con passione quasi nostalgica, dove ogni piatto racconta storie di mare, basilico e tradizioni familiari custodite gelosamente. Il progetto nasce dalla ristrutturazione di una storica bocciofila milanese, la Decembrio, attiva da quasi ottant’anni. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - U Barba: osteria genovese in una bocciofila

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