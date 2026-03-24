ricominciare da zero e andarsene contenti

"Ci vuole un’altra vita.", cantava Franco Battiato. Sicuramente tutti noi, almeno una volta, ci siamo fermati a pensare a come sarebbe stata la nostra vita se avessimo fatto altre scelte, se avessimo percorso strade differenti. Ed è proprio quello che ci viene proposto da "Dieci modi per morire felici", uno spettacolo che è anche un gioco, ideato e diretto da Emanuele Aldrovandi (lo stesso autore pluripremiato di "Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro"): l’attore Luca Mammoli lo porterà in scena da stasera a domenica 29 al teatro delle Passioni. "È uno spettacolo particolare perché ogni sera è diverso", anticipa Aldrovandi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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