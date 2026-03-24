Roma, 24 mar – Dal 25 marzo arriva in edicola con «La Verità» e «Panorama» l’edizione italiana di Remigrazione. Una proposta, il saggio di Martin Sellner che negli ultimi mesi ha acceso il dibattito europeo. Il volume, pubblicato in Italia da Passaggio al Bosco e accompagnato dalla prefazione di Francesco Borgonovo, si presenta come uno dei testi più discussi sul tema migratorio, già al centro di forti polemiche e attenzione politica anche qui in Italia. Il libro chiave per capire la Remigrazione. Il libro nasce in un contesto preciso. La crisi migratoria degli ultimi anni ha trasformato una questione amministrativa in un nodo strutturale delle società europee. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Remigrazione, il libro di Sellner arriva in edicola per sfidare i pregiudizi

Articoli correlati

Tivù Verità | Martin Sellner spiega la remigrazioneL’attivista Martin Sellner spiega cos’è la remigrazione, descrivendola come un progetto politico che non punta solo a espellere gli immigrati...

La remigrazione spiegata senza pregiudiziI nemici dei diritti umani? Sono i fan dell’accoglienza illimitata, che permette alle multinazionali di sfruttare gli irregolari.

Approfondimenti e contenuti su Remigrazione il libro di Sellner arriva...

Temi più discussi: Vannacci attore porta la remigrazione a teatro: Mi ispiro a Trump. Il gas russo? Via le sanzioni; La remigrazione spiegata senza pregiudizi; Vannacci debutta in teatro, in scena con la remigrazione; Remigrazione: Vannacci e le destre ne….

Intrecci di memoria, a Tempera il nuovo libro di Goffredo PalmeriniA Tempera, presso il Centro culturale, l’Associazione Tempera Onlus propone un pomeriggio dedicato alla presentazione di Intrecci di memoria ... laquilablog.it

Vannacci a teatro: remigrazione, libro e dibattito senza filtriIl generale Roberto Vannacci porta sul palco il tema della remigrazione ispirato al suo libro Il mondo al Contrario: un confronto diretto per sfatare luoghi comuni e riaprire il dibattito ... notizie.it

Sellner: «A chi fa paura la remigrazione» Martin Sellner racconta di aver perso 160 conti bancari per le sue posizioni sulla remigrazione: una pressione economica che, secondo lui, mira a silenziarlo. Nel caso di Andrea Ballarati, la situazione è degenerata fi - facebook.com facebook

Debutto a teatro per Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, porta in scena il tema della remigrazione. "E' il mio secondo atto pubblico dopo il libro". #ANSA x.com