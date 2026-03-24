Nel referendum recentemente concluso, il voto favorevole al No ha prevalso in modo deciso, contrastando le aspettative di una vittoria del Sì. Durante la campagna referendaria, le principali emittenti televisive, Rai e Mediaset, hanno trasmesso contenuti apparentemente senza schierarsi apertamente, tuttavia la loro copertura sembrava orientata a favorire una determinata posizione. La consultazione si è svolta con una partecipazione significativa degli elettori.

Il Referendum a sorpresa ha visto l’affermazione netta del No sul Sì. Il tutto nonostante l’informazione Rai e Mediaset fosse schierata da una parte e neanche velatamente. In un conflitto di interessi arcinoto e irrisolto da oltre 30 anni, ovvero dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, ogni volta che governa il centro-destra abbiamo le due maggiori aziende televisive trasformarsi in un tutt’uno da un punto di vista informativo. La narrazione dei telegiornali, con l’eccezione di Tg3 e TgR, vede Tg1, Tg2, Tg4, Tg5 e Studio Aperto portare avanti una linea politica ben precisa. Agcom più volte ha segnalato l’eccessiva presenza del Governo a discapito delle Opposizioni come del Sì rispetto al No. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - REFERENDUM: L’INFORMAZIONE RAI E MEDIASET SCONFITTA E RIDIMENSIONATA

Referendum sulla riforma della giustizia: caos e polemiche - Re Start 13/01/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a REFERENDUM L'INFORMAZIONE RAI E...

Temi più discussi: Usigrai: Il compito della Rai non è orientare il voto sul referendum - FNSI; Referendum, vittoria del No con il 54%. Meloni: rispettiamo la decisione degli italiani. Schlein: c’è maggioranza alternativa, disponibile a primarie; Con un'affluenza record il No ha trionfato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, respingendo la riforma che modificava sette articoli della Costituzione italiana (87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110). In questo modo la legge approvata dal Parlam; Ascolti tv referendum, La7 'pigliatutto': Mentana, Gruber e Bianchi tris da record. RaiUno non modifica la sua programmazione, lo speciale del Tg2 fa flop.

Referendum Giustizia oggi in TV: dove seguire i risultati in diretta e come cambia il palinsestoLa giornata di lunedì 23 marzo sarà particolare per la programmazione TV. Dopo il silenzio elettorale del weekend, il Referendum Giustizia spinge tutte le principali reti a riorganizzare i palinsesti ... msn.com

Ascolti tv referendum, La7 ‘pigliatutto’: Mentana, Gruber e Bianchi tris da record. RaiUno non modifica la sua programmazione, lo speciale del Tg2 fa flopBoom di ascolti su La7 per il referendum sulla giustizia, mentre Rai1 non modifica la programmazione e lo speciale Tg2 fa flop ... ilfattoquotidiano.it

I No Kings dopo il referendum: «Primarie Non ci interessa parlare di leader» Presentata la manifestazione nazionale di sabato 28 marzo: «Saremo centinaia di migliaia, contro guerre e sovranismo». Gli organizzatori: «Non accettiamo provocazioni» @amico x.com

Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo segna un passaggio politico rilevante in Italia, con effetti immediati sulla stabilità del governo e sull’equilibrio tra maggioranza e opposizione. Le dimissioni di figure chiave e le tensioni interne indicano una fase n - facebook.com facebook