Meteo | Previsioni per mercoledì 25 marzo

Per mercoledì 25 marzo, le previsioni indicano a Modena cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino. Nel corso della giornata, le nuvole aumenteranno e i cieli diventeranno molto nuvolosi. In serata sono previste deboli piogge, con un accumulo di circa 4 millimetri di pioggia.

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2424m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. L'alta pressione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico su... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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A cura di Giuseppe Mucci di Rai Meteo x.com