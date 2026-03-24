MediaSet si trova in agitazione dopo l’annuncio di un nuovo accordo tra Rai e Disney. Le due aziende hanno firmato un’intesa che potrebbe influenzare il settore televisivo italiano. La notizia, comunicata ufficialmente, ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori. Nessun dettaglio aggiuntivo su contenuti o strategie è stato reso noto finora.

Rai e Disney hanno siglato un storico accordo destinato a cambiare il panorama tv italiano. L’annuncio a sorpresa è già la notizia media del giorno. Un semplice dispaccio Rai all’invito della conferenza stampa del prossimo 31 marzo ha scatenato addetti ai lavori e appassionati di serie e film. Nota ufficiale Rai ACCORDO RAI – THE WALT DISNEY COMPANY Martedì’ 31 marzo – ore 12.00 MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo Auditorium Roma – Via Guido Reni, 4 Conferenza Stampa ACCORDO RAI – THE WALT DISNEY COMPANY Intervengono: Giampaolo Rossi – Amministratore Delegato Rai Karl Holmes – General Manager Disney+ EMEA Sergio Santo – Amministratore Delegato Rai Com Francesco Magini – Vice Presidente Disney e DTC Italia L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MEDIASET TREMA! LA RAI E LO STORICO ACCORDO CON DISNEY: LA NOTA UFFICIALE

Approfondimenti e contenuti su MEDIASET TREMA

Temi più discussi: MEDIASET TREMA! LA RAI E LO STORICO ACCORDO CON DISNEY | LA NOTA UFFICIALE; REFERENDUM: L’INFORMAZIONE RAI E MEDIASET SCONFITTA E RIDIMENSIONATA; MEDIASET TREMA! LA RAI E LO STORICO ACCORDO CON DISNEY | LA NOTA UFFICIALE; ASCOLTI TV 24 MARZO 2026: LE LIBERE DONNE, GFVIP, DIMARTEDÌ.

Ascolti tv, la Rai batte Mediaset con Giletti: Porro cala e Rete 4… I trend AuditelGuerrieri – La regola dell’equilibrio su Rai1 segue con 3.306.000 spettatori (19.6%). Nella puntata precedente la fiction con Alessandro Gassmann aveva ottenuto 3.506.000 spettatori (22.4%). affaritaliani.it

Mediaset batte la Rai nella gara dell’audience durante le festività natalizie e d’inizio annoLa Rai si affida a Olimpiadi invernali e Festival di Sanremo per un recupero in un febbraio che spera scintillante di medaglie azzurre. Intanto, però, è Mediaset a vincere la partita dell’audience ... ilsole24ore.com

MEDIASET TREMA! LA RAI E LO STORICO ACCORDO CON DISNEY: LA NOTA UFFICIALE #Rai #Rai1 #Disney #Film #SerieTv x.com

San Marino tra l’Arengo e lo spazzaneve: la Repubblica che sogna il futuro, ma trema sotto la “Barburana” ... di Enrico Lazzari - facebook.com facebook