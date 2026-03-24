Nella notte è morto Gino Paoli, uno dei cantautori più rappresentativi della musica italiana. Aveva 91 anni e la sua scomparsa segna la perdita di una figura importante nel panorama musicale del paese. La notizia è stata confermata dalle sue fonti ufficiali. La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi e collaborazioni di rilievo nel settore musicale.

La musica italiana perde uno dei suoi interpreti più magnifici: Gino Paoli è morto nella notte, aveva 91 anni. Ci lascia quattro mesi dopo la dipartita di Ornella Vanoni, alla quale fu legato da un lungo e tormentato amore che, in una certa misura, non è mai finito. A raccontare la profondità di quel legame basta un gesto. Quando Vanoni scomparve, Paoli affidò ai social un ricordo asciutto: una foto in bianco e nero che li ritraeva giovanissimi al pianoforte, lui intento a suonare, lei appoggiata con una collana di perle. Nessuna parola, solo un’immagine capace di restituire l’intimità di un rapporto che ha attraversato decenni. La loro storia inizia all’alba degli anni Sessanta, negli studi della Ricordi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gino Paoli e Ornella Vanoni, storia di un'amore doloroso: "Sofferenza tremenda"

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Gino Paoli ricorda Ornella Vanoni: una storia senza fine”

Una selezione di notizie su Gino Paoli

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È morto #GinoPaoli, aveva 91 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. “Questa notte - si legge in una nota - Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. La famiglia “chiede la massima riservatezza”. #Tg1 - facebook.com facebook

Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com