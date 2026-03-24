Forbidden Fruit come finisce? Tutto sul finale della serie tv

Da ilsipontino.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Forbidden Fruit è tra le serie tv con maggiore successo in Italia. Debuttata nel 2025, le vicende ambientate in Turchia stanno riscuotendo ascolti sempre più alti sui teleschermi di Canale 5 grazie ad una storyline ricca di colpi di scena. Con la chiusura imminente de La forza di una donna, i fan si stanno chiedendo quando andrà in onda il finale di Forbidden Fruit. Stando alle indiscrezioni circolate in rete si apprende che la sesta e ultima stagione della dizi turca andrà in onda a fine 2027 su Canale 5 dove sono attesi diversi colpi di scena. Le anticipazioni sugli ultimi appuntamenti rivelano che Zeynep farà ritorno dall'America dopo diverso tempo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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