estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 24 marzo 2026

Oggi, martedì 24 marzo 2026, vengono rese note in diretta le estrazioni dei principali giochi numerici come il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto. I numeri vincenti vengono pubblicati subito dopo le estrazioni e sono disponibili online e attraverso i canali ufficiali. L’evento si svolge come di consueto, con i risultati trasmessi in tempo reale per consentire ai partecipanti di verificare i numeri estratti.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 24 marzo 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 24 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 48 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 24 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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