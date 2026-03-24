Aspettando la Nazionale storia e trionfi azzurri in mostra al Donizetti - Le foto

LA MOSTRA. Fino a venerdì cimeli esposti nel foyer del teatro di Bergamo tra maglie, coppe e palloni: «Largo ai valori dello sport». Il cielo splende d’azzurro sopra il teatro Donizetti, che fino a venerdì 27 marzo ospita una mostra unica con i cimeli della Nazionale italiana di calcio. La collezione della Figc è arrivata in città in occasione della semifinale dei play-off mondiali che l’Italia disputerà giovedì allo stadio di Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Il percorso espositivo permette di attraversare decenni di storia sportiva, che ha raggiunto l’olimpo con i quattro successi in Coppa del Mondo (Italia 1934, Francia 1938, Spagna 1982 e Germania 2006), ma ha conquistato anche gli Europei 1968 e 2020. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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