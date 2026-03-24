Antropocene | 160 artisti tra opere performance poesie installazioni e riflessioni
Dal 2 aprile al 2 maggio a La Vaccheria sarà in mostra il progetto Antropocene – immagini dalle biennali nato dall’esperienza congiunta della I Biennale dell’Antropocene (Roma, 2022) e della II Biennale dell’Antropocene (Roma, 2025), trasformando i due momenti espositivi in un’unica costellazione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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