Per la primavera 2026 la borsa hobo si conferma tra gli accessori più in voga, caratterizzata da una forma a mezzaluna e da una silhouette morbida e curva. È considerata uno dei modelli di riferimento per la stagione, evidenziando uno stile che combina praticità e design. La sua presenza si nota tra le tendenze di moda più diffuse tra gli appassionati di accessori.

A mezza luna, ma protagonista a tutto tondo. Tra gli accessori chiave della Primavera 2026 si riconferma la hobo bag, la borsa a spalla dalla silhouette morbida e curva. Più che reinventarsi, si definisce con modelli molto simili tra loro che vantano linee pulite e una struttura riconoscibile. Va all’asta la Birkin Voyageur, la borsa decorata a mano da Jane Birkin X I modelli più belli dalle collezioni Primavera-Estate 2026 dei brand di moda e le varianti su cui puntare per cavalcare la tendenza senza esitazioni. Cos’è la hobo bag (e perché continua a piacere). La hobo bag è una borsa a spalla dalla silhouette morbida e destrutturata, riconoscibile per la sua forma a mezzaluna e per il manico unico che segue naturalmente la linea del corpo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A mezzaluna, ma dallo stile a tutto tondo: la borsa hobo è il modello chiave del 2026

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DIY Hobo Bag from Old Jeans easily Miarti

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