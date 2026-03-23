replaced si mostra in nuovo video gameplay di 15 minuti

Un video di gameplay di circa quindici minuti è stato pubblicato, offrendo una panoramica dettagliata di Replaced. Il video mostra diverse sezioni del gioco, tra cui ambientazioni, meccaniche e interazioni dei personaggi. La durata complessiva permette di osservare aspetti vari del titolo e di analizzare alcune funzionalità presenti nel gioco.

Un nuovo video di gameplay di circa quindici minuti ha offerto uno sguardo approfondito su Replaced, uno degli indie più attesi degli ultimi anni. Il filmato, pubblicato da IGN, mostra una lunga sequenza di gioco ambientata in uno degli scenari principali dell’avventura, permettendo di osservare da vicino il mondo, i dialoghi e l’atmosfera che caratterizzeranno l’esperienza. Il titolo, sviluppato da Sad Cat Studios, debutterà il 14 aprile su PC e su Xbox Series XS, con disponibilità immediata anche nel catalogo di Xbox Game Pass. Il video pubblicato mostra una sezione ambientata in The Station, uno dei luoghi più importanti dell’universo di gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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