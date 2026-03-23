Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 23 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,165 €kWh (165,24 €MWh), segnando un livello tra i più elevati degli ultimi mesi. Per comprendere meglio l’andamento recente, ecco alcuni valori giornalieri del PUN convertiti in eurokWh: Data PUN (€kWh) 20 Marzo 2026 0,157 21 Marzo 2026 0,149 22 Marzo 2026 0,162 23 Marzo 2026 0,165 Questi valori rappresentano il costo dell’energia all’ingrosso, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, imposte e IVA per ottenere il prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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