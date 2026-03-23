Oroscopo di oggi 23 marzo 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 23 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 La Luna in Gemelli potenzia comunicativa e dinamismo. Grazie alla facilità di espressione, portiamo a casa ottimi risultati in studi, affari e spostamenti. Per concludere la giornata in bellezza, stacchiamo la spina e con leggerezza tuffiamoci nella vita sociale. Toro. 214 – 205 I transiti in atto indicano un buon momento per rinnovare l’arredamento o rendere più confortevole la casa. Tempo di svecchiare anche le abitudini. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per avanzare e raggiungere i traguardi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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