Oroscopo di domani 24 marzo 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 23 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 Il sestile Luna-Venere ci agevola, sia nelle avventure sia in un rapporto collaudato. In entrambe le situazioni, la simpatia fa il nostro gioco. Partiamo fiduciosi alla conquista di ciò che desideriamo, per cogliere lusinghiere e prestigiose affermazioni. Toro. 214 – 205 Possiamo fare incontri piacevoli, sia sul piano dell’amicizia sia su quello lavorativo, l’importante è che i due ambiti rimangano ben separati. Nel campo professionale attiviamo le nostre risorse segrete, per raggiungere gli obiettivi desiderati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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