LIVE Berrettini-Vacherot 6-7 3-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | romano costretto alla rimonta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Clamorosa risposta in allungo di dritto e break. 15-40 La risposta di rovescio di Vacherot! Poi l’attacco, lungo il passante di rovescio del romano. 15-30 Scambio lunghissimo, purtroppo si conclude con lo slice in rete di Matteo. 15-15 Servizo e dritto. 0-15 Affossa il dritto il romano. 3-3 Con la prima Vacherot. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Prima vincente 30-0 Altra prima, altro punto Vacherot. 15-0 A segno il dritto di Vacherot. 3-2 A zero il romano! 40-0 Ace. 30-0 Vincente il dritto in corsa. 15-0 Prima vincente Berrettini. 2-2 Velocemente Vacherot appaia il romano. 40-0 Altro punto rapido per Vacherot. 🔗 Leggi su Oasport.it
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