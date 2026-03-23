il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.888 per la benzina, 2.124 per il diesel, 0.720 per il gpl, 1.530 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.103 Benzina SELF 1.865 GPL SERVITO 0.710 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Benzina Diesel e HVO aumentano ma il GPL no

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Temi più discussi: Prezzi Carburanti, calano benzina e diesel: confronto con i Paesi Ue; Tagliate le accise, il prezzo di benzina e gasolio cala di 25 centesimi. Ma l’offerta del governo scade tra 20 giorni; Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise in vigore da oggi; Caro carburanti, a Roma non tutti applicano il taglio delle accise: la mappa dei distributori in città.

Prezzi, benzina giù dopo taglio accise ma diesel resta alto. Chiesto nuovo interventoLeggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi, benzina giù dopo taglio accise ma diesel resta alto. Chiesto nuovo intervento ... tg24.sky.it

Crolla il prezzo della benzina dopo anni, ma il Codacons denuncia: Aumentato il prezzo industrialePrezzi benzina in calo rispetto agli ultimi anni, ma i costi industriali aumentano e restano i rincari. L'allarme del Codacons ... virgilio.it

Nel rapporto qualità-prezzo #Motta è stato non soltanto una sorpresa, ma una buonissima intuizione x.com

TAGLIO DELLE ACCISE DI 25 CENTESIMI PER 20 GIORNI Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che riduce per 20 giorni le accise su benzina e diesel, con un effetto stimato di circa 25 centesimi al litro sul prezzo finale. L’obiettivo è dare sollievo i facebook