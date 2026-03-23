«Gli aerei dovrebbero essere sempre vettori di pace, mai di guerra! Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivino minacce di morte e di distruzione. Dopo le tragiche esperienze del XX secolo, i bombardamenti aerei avrebbero dovuto essere banditi per sempre! Invece ci sono ancora, e lo sviluppo tecnologico, in sé positivo, è messo al servizio della guerra. Questo non è progresso, è regresso!». Leone XIV ha ricevuto in udienza dirigenti e Personale di ITA Airways, e nel discorso ha affrontato i temi della guerra, facendo riferimento alle guerre in corso. «Importante tracciare rotte di pace». La storia di Alitalia-Ita legata... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il Papa: «Si bombarda ancora. Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivi la morte»

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