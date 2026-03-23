Il Papa | Si bombarda ancora Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivi la morte
«Gli aerei dovrebbero essere sempre vettori di pace, mai di guerra! Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivino minacce di morte e di distruzione. Dopo le tragiche esperienze del XX secolo, i bombardamenti aerei avrebbero dovuto essere banditi per sempre! Invece ci sono ancora, e lo sviluppo tecnologico, in sé positivo, è messo al servizio della guerra. Questo non è progresso, è regresso!». Leone XIV ha ricevuto in udienza dirigenti e Personale di ITA Airways, e nel discorso ha affrontato i temi della guerra, facendo riferimento alle guerre in corso. «Importante tracciare rotte di pace». La storia di Alitalia-Ita legata... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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