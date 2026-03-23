S tasera su Real Time torna l’appuntamento con Melek – Il coraggio di una madre. La nuova puntata della serie turca – in onda alle 21.30 – si preannuncia ricca di tensione e verità sempre più fragili da proteggere. Tra tutte, la malattia che la protagonista prova a nascondere, soprattutto a Basak, mentre deve guardarsi le spalle da Alpay, deciso riportare Kerem a Berlino e risolvere così i suoi problemi economici. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › “Melek – Il coraggio di una madre”, stasera nella nuova puntata: la decisione di Defne e Kerem Melek – Il coraggio di una madre, puntata stasera 23 marzo 2026: anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I malumori all'interno della famiglia Karadag aumentano, ma Melek può contare sul sostegno di alcune persone fidate

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