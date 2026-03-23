A otto giornate dalla fine del Campionato di Serie A, la domanda si fa sempre più pressante: chi vincerà lo Scudetto quest'anno? Classifica alla mano, al momento la lotta è ristretta a tre squadre, Inter, Milan e Napoli. Nelle ultime tre settimane l'Inter è passata da sette a otto a sei punti di vantaggio sul Milan, ma anche il Napoli ha recuperato terreno. Nell'ultimo turno di campionato i nerazzurri hanno frenato ancora (1-1 a Firenze), secondo pareggio consecutivo dopo quello contro l'Atalanta e due punti nelle ultime tre giornate, cosa che ha permesso al Milan (vittorioso 3-2 sul Torino) e Napoli (che è passato a Cagliari per 1-0) di portarsi rispettivamente a sei e sette punti dalla capolista, che adesso sente il fiato sul collo delle inseguitrici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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CHI VINCE LO SCUDETTO QUEST’ANNO MESSAGGIO HAI ROMANISTI!

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Chi vince il #Referendum Basta fare qualche calcolo e si intuisce chi ha maggiori probabilità di vittoria... Se votano 26 milioni di italiani (60% di #affluenza), per vincere servono 13 milioni di voti. Il SI viene sostenuto da partiti che ne hanno già presi 15,7 milio x.com

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