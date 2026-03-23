Bagaglio a mano 2026 | guida aggiornata su regole misure peso e liquidi

Si fanno meno stringenti le regole 2026 per il bagaglio a mano sui voli aerei. In tanti e tante tireranno un sospiro di sollievo: talvolta viaggiare, in particolare con le compagnie low cost, è diventato un percorso a ostacoli in quanto a bagagli. Tuttavia, sebbene sia sempre un buon consiglio viaggiare leggeri, è bene ricordare che non tutti e tutte abbiamo le stesse esigenze e scopi di viaggio, per cui alcune persone possono aver bisogno di qualcosa in più da portare con sé, non solo per i voli a lungo raggio. Bagaglio a mano: le regole 2026 nell’Ue. A marzo 2026 il Parlamento europeo ha previsto dei cambiamenti sulle norme che riguardano... 🔗 Leggi su Robadadonne.it

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