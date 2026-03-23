Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte dello specchiato: tra artigianalità e fragilità. La vera sfida del sandalo ‘Cleo Metallic’ di René Caovilla risiede nella sua superficie effetto specchio, una finitura che trasforma la pelle in un elemento quasi liquido e riflettente. Questa tecnica non è semplicemente una verniciatura superficiale, ma richiede un processo di lavorazione complesso dove il materiale base deve essere perfettamente liscio per accogliere lo strato metallico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abbiamo testato René Caovilla Sandalo ‘cleo Metallic’

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