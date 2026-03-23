Dalla passata di pomodoro all’olio extravergine: i pilastri della tradizione culinaria che rendono unica ogni ricetta.. La cucina napoletana è famosa in tutto il mondo per la sua semplicità e il suo sapore autentico. Non servono ingredienti complicati per creare piatti straordinari: bastano pochi elementi, ma scelti con cura. Ecco i 5 ingredienti che non devono mai mancare in una cucina napoletana. 1. Il pomodoro È il cuore di tantissime ricette. Dalla pasta al sugo fino alla pizza, il pomodoro rappresenta l’anima della tradizione. La qualità della passata fa la differenza tra un piatto normale e uno indimenticabile. 2. L’olio extravergine d’oliva Un buon olio è essenziale per esaltare i sapori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - 5 ingredienti che non devono mai mancare nella cucina napoletana

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