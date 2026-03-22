Un incendio si è sviluppato nella zona di via Panoramica, nella parte alta di Trecase, coinvolgendo sia una fabbrica che un ex ristorante. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio che ha interessato l’area fino alla serata di ieri. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Le forze dell’ordine indagano sull’ incendio che fino alla serata di ieri ha interessato la zona di via Panoramica, nella parte alta di Trecase. Stando a quanto finora accertato dai vigili del fuoco (intervenuti dopo la segnalazione giunta dei volontari dell’associazione di protezione civile Torre Vesuvio-Pro Natura, i primi ad arrivare sul posto), le fiamme sarebbero partite da una fabbrica per la lavorazione del legno per poi propagarsi fino ad un vicino ex ristorante, ora chiuso perché interessato da attività di demolizione relative ad accertati abusi edilizi. Attorno alle 13.45 di ieri i volontari di Torre Vesuvio-Pro Natura sono stati contattati da alcuni cittadini che hanno visto levarsi alte le fiamme, che si erano già portate dal capannone alla attigua attività di ristorazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un incendio coinvolge una fabbrica ed un ex ristorante

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