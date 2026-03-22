Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una vittoria chiave per Como: il club ha avuto l’opportunità di allontanarsi di tre punti da Roma e Juventus nella corsa per i primi quattro posti di Serie A, ospitando Pisa in un match fondamentale per le posizioni valide per la Champions League. Con una serie di quattro vittorie consecutive in campionato e un’impeccabile striscia di sei partite senza sconfitte in tutte le competizioni, Como ha dimostrato di essere una forza temibile. L’ultima vittoria, contro Roma, è arrivata per 2-1 in un accesa sfida al Sinigaglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A, Week 30: formazioni ufficiali e anticipazioni dei match da non perdere.

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