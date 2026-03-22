In vista della partita tra Sampdoria e Avellino, le due squadre si preparano con le rispettive formazioni. Entrambe hanno definito le probabili formazioni, considerando gli infortunati e le scelte tecniche. La sfida si avvicina e i tifosi attendono con curiosità le decisioni dei tecnici riguardo agli undici titolari. La partita è programmata per la prossima giornata di campionato.

Tempo di lettura: 4 minuti C’è una linea sottile, quasi invisibile, che separa la paura dall’entusiasmo. È su quella linea che si gioca Sampdoria-Avellino, una sfida che racconta due stati d’animo opposti e che, a sette giornate dalla fine, può cambiare il destino di entrambe. Da una parte c’è una Sampdoria fragile, ferita, risucchiata nuovamente nella bagarre playout dopo sei gare senza vittoria. Dall’altra un Avellino che ha ritrovato certezze, ritmo e soprattutto risultati: tre successi di fila che hanno restituito fiducia e acceso, almeno per un attimo, il profumo dei playoff. In mezzo, un “Ferraris” pronto a spingere ma anche a giudicare, dopo una settimana segnata da tensioni fortissime e da una contestazione che ha lasciato cicatrici profonde. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sampdoria-Avellino, undici a confronto: le possibili scelte

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