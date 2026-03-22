Quanto costa oggi l’energia elettrica?

In Italia, il costo dell’energia elettrica nel mercato libero è determinato dal Prezzo Unico Nazionale, noto come PUN. Questo valore indica il prezzo all’ingrosso dell’energia e viene aggiornato regolarmente. Chi acquista energia in questa modalità può osservare variazioni nel prezzo di mercato, che influenzano le bollette dei consumatori. La cifra del PUN rappresenta quindi un riferimento chiave per comprendere il costo dell’energia elettrica in Italia.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per i fornitori del mercato libero nella definizione delle offerte ai consumatori finali. Al 22 Marzo 2026, il PUN giornaliero si attesta a 0,1619 €kWh (161,89 €MWh). Nell’ultimo mese, il prezzo ha mostrato una tendenza al rialzo, con valori che hanno superato anche i 0,16 €kWh nelle giornate più recenti. Data PUN (€kWh) 21 Marzo 2026 0,1486 22 Marzo 2026 0,1619 15 Marzo 2026 0,1271 10 Marzo 2026 0,1685 Questi valori rappresentano il costo dell’energia “nuda”, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA per arrivare al prezzo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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