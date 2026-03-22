prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente, offrendo un dato preciso per chi monitora le proprie spese energetiche. Questo valore permette di conoscere l’andamento del costo in tempo reale e di confrontarlo con le giornate precedenti. Il prezzo indicato è importante per chi gestisce i consumi domestici e desidera pianificare al meglio i propri acquisti.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e di valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, come viene determinato e quali sono le differenze tra mercato tutelato e libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 22 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc. A questa cifra si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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