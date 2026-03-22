Milan, incontro Allegri-dirigenza: di cosa si è parlato nel colloquio avvenuto. Tutti i temi sul tavolo! Retroscena Calciomercato Genoa, blitz per Tonoli del Modena: fari puntati sul difensore! C’è il prezzo per l’estate Mercato Inter, piovono conferme su Andrey Santos: è un vecchio pallino dei dirigenti nerazzurri! L’aggiornamento di Romano e cosa può accadere in estate Moviola Bologna Lazio: gli episodi dubbi del match diretto da Feliciani. Lente d’ingrandimento sul rigore assegnato e non solo! Moviola Atalanta Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi. Cosa è accaduto alla New Balance Arena! Newcastle Sunderland sospesa per cori razzisti: cosa è successo in Premier League. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Atalanta Verona: Zappacosta eroe di giornata, Orban cestina il pareggio VOTI

Articoli correlati

Pagelle Atalanta Cremonese: Krstovic e Zappacosta brillano, male Vardy, Non basta i gol all’esordio di Thorsby. I VOTIChiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!...

Pagelle Parma Verona: brillano Bernabé e Pellegrino, Orban stecca! I VOTIBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Una selezione di notizie su Pagelle Atalanta Verona

Temi più discussi: Le pagelle di Inter-Atalanta: Thuram inconcludente, Ederson decisivo; Inter-Atalanta 1-1, pagelle e tabellino: Dumfries la combina, Sulemana furbo, Carnesecchi sbaglia e ripara, Thuram ancora arrugginito; Le pagelle di Inter-Atalanta: Pio trova un altro acuto, fa rumore la caduta di Dumfries; Le pagelle degli arbitri: Massa 5, quanti dubbi a Como. Manganiello ok fino al fattaccio, poi...

Atalanta-Verona 1-0, pagelle e tabellino: Zappacosta decisivo, Krstovic a secco, Gagliardini in sofferenza, Orban spara a salveL'Atalanta sale a 50 punti in classifica: merito dell'1-0 a un Verona che rimane nei bassifondi. Alla 'New Balance Arena' decide Zappacosta. msn.com

L'Atalanta ringrazia Zappacosta: Verona al tappeto, vittoria ritrovataI voti del Fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Atalanta-Verona, valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it

Nonostante i tanti errori e i tanti infortuni, dateci solo i tre punti che ci hanno tolto contro l'Atalanta, i 2 contro il Verona, poi togliete i tre punti che l'Inter ha nettamente rubato contro la Juve, oggi il Napoli sarebbe primo in classifica. Tre episodi, solo tre episodi in facebook