le pagelle

Il portiere ottiene un voto di 6,5, intervenendo in alcune situazioni decisive come la parata su Bifulco e la neutralizzazione di Olivieri. Durante la partita, si mostra attento e reattivo, ma subisce due gol nel recupero finale. Non viene ritenuto responsabile delle reti di cui è stato protagonista e dimostra sicurezza tra i pali.

Martelli 6,5: si oppone a Bifulco, neutralizza Olivieri e trema sul bolide di Pierno. Capitola due volte in pieno recupero, ma è esente da colpe. Manetti 7: disciplinato e vigile in copertura, a tratti irresistibile quando si proietta in avanti. Sublime il filtrante con cui disorienta il branco dei Lupi e manda in porta, invano, Selvini. Elia 7: monta marcature feroci e sbroglia matasse intricatissime (vale quanto un gol l’intervento in estirada su Magnaghi). Onofri 7: solido e puntuale in chiusura, quando si sgancia in avanti "è come cervo che esce di foresta": conquista un corner e rigore, poi revocato all’Fvs. Cavallini 6: sverniciato da Bifulco nel primo tempo; è l’unica distrazione di una prova comunque gagliarda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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