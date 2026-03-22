Juve riecco Milik | Spalletti ritrova l’ariete e scarica David e Openda

Dopo 666 giorni di assenza, Arek Milik torna in campo con la Juventus, sostituendo Boga al 79° minuto nel match contro il Sassuolo all’Allianz Stadium. Il centravanti polacco sfiora subito il gol con un’incornata che viene parata da Muric in modo spettacolare. Con questa sostituzione, l’allenatore Spalletti riporta in squadra l’ariete, mentre lascia fuori David e Openda.

Il calvario di Arek Milik si interrompe dopo 666 giorni di buio pesto: il centravanti polacco ritrova il prato dell’ Allianz Stadium subentrando a Boga al 79? del match contro il Sassuolo, sfiorando immediatamente il bersaglio grosso con un’incornata neutralizzata solo da un miracoloso Muric. L’ultima apparizione ufficiale dell’ex Napoli risaliva al 25 maggio 2024 (Juventus-Monza 2-0, gestione Montero ), un’eternità sportiva che ha costretto la Juventus a una stagione di apnea offensiva. Luciano Spalletti non ha nascosto il sollievo per il recupero del suo ariete, lanciando però un segnale inequivocabile alle gerarchie interne: “È l’attaccante che chiedevo a gennaio, abbiamo penato un anno intero senza queste caratteristiche in area”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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