Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Da quifinanza.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. I dati vengono forniti quotidianamente per consentire ai lettori di conoscere le variazioni dei costi dei carburanti in modo tempestivo e preciso. La rubrica si rivolge a chi desidera seguire l’andamento dei prezzi senza interruzioni e senza analisi aggiuntive.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.888 per la benzina, 2.124 per il diesel, 0.720 per il gpl, 1.530 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 22 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.103 Benzina SELF 1.865 GPL SERVITO 0.710 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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