Grande Fratello Vip rivolta sulla concorrente dopo le immagini | Da squalifica immediata

Dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 20 marzo su Canale 5, il pubblico si è diviso e ha chiesto a gran voce l’immediata squalifica di una concorrente. La richiesta si è diffusa rapidamente sui social e tra gli spettatori presenti in studio, in seguito alle immagini mostrate durante la puntata. La discussione si è accesa tra chi sostiene che sia necessario intervenire subito e chi invece aspetta ulteriori chiarimenti.

“Squalifica immediata”. È questa la richiesta che nelle ultime ore si è fatta largo tra il pubblico del Grande Fratello Vip, dopo quanto accaduto al termine della seconda puntata andata in onda venerdì 20 marzo su Canale 5. Un’ondata di commenti e reazioni ha travolto una concorrente, finita al centro di una polemica improvvisa. Sui social, il dibattito si è acceso nel giro di pochi minuti. Da una parte chi chiede provvedimenti disciplinari, dall’altra chi invita a ridimensionare l’accaduto parlando di semplice scivolone. Il caso, però, ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando discussioni e prese di posizione. Leggi anche: “Intossicazione e febbre”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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