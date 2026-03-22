Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 22 marzo 2026

Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 22 marzo 2026. Questa sera, domenica 22 marzo 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 22 marzo, di Che tempo che fa 2025-2026. Anticipazioni e ospiti. Ospiti della puntata la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ficarra & Picone, protagonisti di un sodalizio artistico di oltre 30 anni, iniziato nel collettivo Chiamata Urbana Urgente e consacratosi a teatro, in tv e al cinema. 🔗 Leggi su Tpi.it

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