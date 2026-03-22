Castellon-Cultural Leonesa lunedì 23 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Tre sconfitte di fila per il Castellon, l’ultima per 4-1 a Gijon, e tre anche per il Cultural Leonesa, battuto per due volte in casa, la settimana scorsa per 2-1 dalla capolista Racing Santander. Gli Orelluts di questo passo rischiano di uscire dalla zona playoff ma con una vittoria consoliderebbero la loro posizione portandosi a sole. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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