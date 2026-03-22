? LIVE! Atalanta-Verona 1-0 | tutti gli aggiornamenti in diretta

Atalanta-Verona 1-0. Marcatori: 37? Zappacosta ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino. A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Ahanor, Bakker, Musah, Kamaldeen, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco. A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Sarr, Suslov, Lirola, Slotsager, Bernede, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Al-Musrati Arbitro: Ayroldi di Molfetta Ammoniti: – Espulsi: – Note: recupero 1’pt I goal. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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